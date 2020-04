Vanaf 21 april tot en met 11 mei zullen de Guardian Games plaatsvinden in Destiny 2. Hierin nemen de drie klassen het tegen elkaar op in diverse uitdagingen die dan in de game te vinden zijn. De score wordt bijgehouden op een scorebord in de Tower. Dit gaat natuurlijk ook gepaard met nieuwe pantsers om vrij te spelen en allerlei andere cosmetische toevoegingen.

Gepaard met deze aankondiging is er natuurlijk een trailer verschenen, waarin het interessantste element wellicht een wapen is wat je kan vrijspelen tijdens de Guardian Games. Het gaat om een heavy machine gun genaamd ‘Heir Apparent’, die natuurlijk van de klasse “Exotic” is. Dus, Destiny 2 spelers, nog maar vier dagen en dan… Let the games begin!