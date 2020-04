Observer was een best aardige psychologische horrorgame in een cyberpunkjasje, maar vloog in 2017 toch onder menig radar door. Wij beoordeelden de game met een prima 7.5 en zijn dus best te vinden voor nieuwe avonturen in dit duistere universum. Op dat nieuwe geweld moeten we voorlopig nog wachten; een heruitgave op de PlayStation 5 staat wel al op het programma.

Observer: System Redux zal op de volgende generatie consoles uitpakken met betere graphics, extra gameplay features én gloednieuwe verhaalmissies. Dat de game er op zijn zachtst uitgedrukt intrigerend uitziet, kan je zelf achterhalen door de onderstaande trailer een kijkbeurt te geven. De PS5-versie van Observer staat gepland voor een release in de herfst van 2020.