Beat ‘em up games pakken wel vaker uit met retro outfits om fans aan het kwijlen te krijgen. Het vierde deel in de Streets of Rage franchise zal later dit jaar geen uitzondering worden op die regel. Je zal namelijk maar liefst twaalf personages kunnen vrijspelen in hun originele ‘pixel art’ stijl, alsook muziek uit de vorige games.

De onderstaande video van IGN toont wat je je hier zoal bij moet voorstellen. Oud tegenover nieuw; pixel art naast cel-shaded… het is uniek, maar het vloekt ook een beetje. Voor fans zal het alleszins een vlaag nostalgie losweken en daar draait het uiteindelijk om. De gameplay ziet er trouwens ook veelbelovend uit.