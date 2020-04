Vanaf het moment dat een game aangekondigd wordt tot aan de release worden we overladen met trailers. Dat gecombineerd met een hype moet ervoor zorgen dat consumenten over de streep getrokken worden om de game in kwestie te kopen. Ook op beurzen pakken uitgevers groot uit en dat heeft in het verleden tot veel mooie momenten geleid.

Een goed voorbeeld was de bombastische aankondiging van God of War, waarvan we nadien veel hebben gezien. Toch wist de game nog genoeg te bieden qua verrassingen en prachtige momenten. Een andere game is Spider-Man, een mooie exclusive die ook niet al te bescheiden omging met het tonen van pracht en praal via trailers alvorens de release daar was. Tot zover geen vuiltje aan de lucht, maar er schuilt een probleem op de achtergrond.

God of War deed het in dit opzicht goed, Spider-Man niet. Wat is er aan de hand? De trailers die men vrijgaf gaven te veel van de game weg. Als het ware spoilt het de indrukwekkende momenten die gamers anders zouden moeten wegblazen als je het voor het eerst zou ervaren, thuis en in een eigen set-up. Dit was bijvoorbeeld het geval met de achtervolging door New York heen, die veel indruk maakte, maar de impact van die scène was tijdens het spelen zelf een stuk kleiner; we kenden het immers al.

Het onderscheid dat je kunt maken is dat je enkel trailers kijkt en gameplaybeelden expres links laat liggen. Die gameplaybeelden laten immers nog meer zien, hoewel de keuze van de getoonde footage soms ook wat discutabel is. Denk aan het stukje in het vliegtuig van Uncharted 3, of de achtervolgingsscène van Uncharted 4… Dat al weggeven is eigenlijk best wel zonde, want je ervaring is daardoor toch wat minder.

Wat we echter geconstateerd hebben is dat uitgevers telkens net ietsje verder gaan, met Square Enix in een bepaalde zin als nieuw dieptepunt. Toen wij de review code van Final Fantasy VII Remake kregen was dit ongeveer twee weken voor de release. Om die code te krijgen dienden we een NDA te ondertekenen waarin stond dat we niets zouden spoilen van het verhaal of bepaalde scènes via welk kanaal dan ook. Prima voorwaarde, spoilen is immers niet tof.

Bij elke review op PSX-Sense proberen wij natuurlijk te letten op spoilers, ongeacht of hier een NDA aan te pas is gekomen. Maar waar wringt de schoen nu precies? Een week voor de officiële release heeft Square Enix een launch trailer online gezet en wat schetste onze verbazing? Vrijwel alle belangrijke scènes en schokkende momenten werden doodleuk getoond. Het is natuurlijk nogal hypocriet als je reviewers en streamers vraagt niets te spoilen, maar dan zelf doodleuk wel een trailer vol spoilers uitbrengt…

Er zullen mensen roepen dat je een game van 20+ jaar oud niet kan spoilen, maar dat is klinkklare onzin met de aanpak die op Final Fantasy VII Remake van toepassing is. Het is eigenlijk meer een reimagination dan een remake. Sterker nog, tijdens het reviewen was ik zelfs verrast door de vele momenten in de game die een zeer goede indruk op mij hebben achtergelaten. Ik had er niet aan moeten denken dat die momenten voor mij gespoild werden door het kijken van de launch trailer.

We halen nu expliciet een recent voorbeeld aan, maar ook benoemen we Spider-Man en het té veel weggeven van momenten via gameplay beelden of trailers. Waar het op neerkomt is dat uitgevers te vrijgevig zijn met het delen van beelden, met name van belangrijke momenten. Dit via trailers of op andere manieren. Maar ervaar jij dat ook zo? Of maakt het je allemaal niet zoveel uit en kun je alsnog genieten als je al gespoild bent? Stoort het je mateloos en kijk je daarom helemaal niks meer, of is dat heel erg van de titel in kwestie afhankelijk?

Wat het ook mag zijn, laat het ons hieronder weten. Als je je mening deelt, let dan wel op dat je de community respecteert en voorzichtig bent met eventuele spoilers.