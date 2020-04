Gisteren verscheen firmware update 7.50 voor de PlayStation 4, een update die verplicht is wil je van de online functionaliteiten gebruik blijven maken. Over het algemeen gaat het updaten goed, zonder al te grote problemen. In dit geval lijken er echter wat issues te ontstaan met de Blu-ray drive.

Op Reddit zijn inmiddels een aantal topics en reacties te vinden van mensen die een ‘SU-42118-6’ error krijgen na het updaten. Deze foutmelding heeft een vervelend gevolg, want het resultaat kan zijn dat discs niet langer gelezen kunnen worden en in sommige gevallen wil de PlayStation 4 de disc ook niet meer uitwerpen.

Ook zijn er berichten dat de PlayStation 4 helemaal stopt met werken of dat er internetconnectie problemen ontstaan, maar dit komt minder voor. Het kan natuurlijk een verzameling van pechvogels zijn die toevallig op hetzelfde moment tegen problemen aanlopen. Ook kan het zijn dat firmware 7.50 niet helemaal in orde is.

Indien firmware 7.50 inderdaad voor problemen zorgt, dan zal Sony ongetwijfeld snel met versie 7.51 of iets hoger komen om het recht te zetten.