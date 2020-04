Sony Interactive Entertainment Benelux heeft aangekondigd dat PlayStation Now voor een bepaalde periode aantrekkelijker geprijsd zal zijn. Normaliter kost een jaarabonnement €59,99, maar dat zakt nu naar €44,99. Deze promotie is geldig voor iedereen die op dit moment geen actief abonnement op de service heeft.

Het is helaas niet duidelijk tot wanneer deze promotionele actie geldig is. Gezien er een lente sale in de PlayStation Store is tot en met 30 april, waar ook deze actie onder valt, kunnen we er voorzichtig vanuit gaan dat de einddatum 30 april is.

Interesse in een abonnement? Dan kan je in de PlayStation Store terecht.