Het is alweer anderhalf jaar geleden dat het laatste deel in de Assassin’s Creed franchise uitkwam en het is geen geheim dat Ubisoft aan een nieuwe werkt. Die zal dan hoogstwaarschijnlijk eind dit jaar moeten verschijnen en het betreft dan ongetwijfeld een cross-gen release.

Maar wanneer gaan we wat van de game zien? Een goede vraag en daar heeft bekend insider Shinobi602 een antwoord op. Iemand stelde deze vraag aan hem op Twitter, waarop hij “almost there” aangaf. Met andere woorden: de onthulling laat niet lang meer op zich wachten.

Gezien evenementen momenteel niet mogelijk zijn, lijkt de beste manier om de game te onthullen een digitale presentatie te zijn. Dit deed Ubisoft eerder al met Ghost Recon: Breakpoint en dat werkte prima. Het hoe en wat is echter afwachten, maar mogelijk binnenkort meer nieuws.