Na meer dan 25 jaar wachten, kunnen we binnenkort eindelijk weer eens aan de slag gaan met een Streets of Rage titel. Die wachttijd duurt nu echt niet lang meer, want de klassieke sidescrolling fighter kreeg een nieuwe trailer die zowel de terugkeer van de Battle Mode als de releasedatum van de game aankondigt.

In Battle Mode kies je je favoriete personage en ga je vervolgens in de clinch met drie vrienden. Hierbij heb je bovendien de keuze uit acht verschillende arena’s. Alhoewel het coöperatieve aspect in Streets of Rage erg belangrijk is, is het toch wel altijd leuk om ook eens je partners een goed pak slaag te geven.

De trailer toont bovendien uiteindelijk ook de dramatische woorden “The fight begins on April 30th”, dus wij weten alvast welke datum we in onze agenda moeten zetten.