In het geval je het nog niet zou weten: DOOM Eternal heeft naast de fantastische singleplayer en multiplayer modus Battlemode ook een gratis Battle Pass systeem dat hiermee gepaard gaat. Inmiddels zit het eerste seizoen erop en is het tweede seizoen gestart, dat de toepasselijke naam “Coffee and Camo” heeft meegekregen.

Zoals de naam van het seizoen al wat impliceert, staan de rewards die je kan verdienen in het teken van koffie en camouflage. Zo staat er een Camo Skin voor de Slayer op het programma, maar ook de erg bizarre Hipster Archvile demon skin. Net zoals het vorige seizoen, is ook dit seizoen gratis en kan je je beloningen vrijspelen door gewoonweg de campagne of Battlemode te spelen. Ook de wekelijkse challenges om je hierbij te helpen, zijn van de partij.

Het “Coffee and Camo” seizoen is nu live en loopt tot 14 mei. De beloningen die je kan verdienen, kan je allen ook hieronder nakijken.