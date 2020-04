Sinds de release van Call of Duty: Warzone ruim een maand geleden, heeft ontwikkelaar Infnity Ward gaandeweg al wat veranderingen doorgevoerd voor de playlists die in de Battle Royale-game worden aangeboden. Zo werd er al een Quads-optie (voor teams van vier spelers) toegevoegd en kwam niet veel later de Trio’s playlist weer terug. Ook is sinds dit weekend de modus ‘Scopes and Scatter Guns’ speelbaar.

Toch is er sinds de release één playlist waar door de community erg veel naar gevraagd wordt en dat is de Duo’s optie. Call of Duty: Warzone is inmiddels in je eentje en in teams van drie of vier man te spelen, maar in tweetallen is nog altijd niet mogelijk. Met de nieuwste playlist update van gisteren heeft Infnity Ward eindelijk gehoor gegeven aan de vraag van de spelers. Alhoewel… slechts gedeeltelijk.

Er is namelijk een Duo’s-optie aan Warzone toegevoegd, maar deze is alleen beschikbaar in de Plunder modus. Voor Plunder, een modus die draait om het verzamelen van zoveel mogelijk cash, heeft de Duo’s-playlist de Quads-optie vervangen. Helaas is er voor de traditionele Battle Royale-modus van Call of Duty: Warzone nog altijd geen Duo’s-optie.

Eerder dook een vermelding van Duo’s wel op via de officiële website van Call of Duty. Aangezien de playlists van Warzone zeer regelmatig vernieuwd worden en er veel vraag naar is, lijkt het aannemelijk dat een Duo’s-optie voor de Battle Royale-modus op een later moment in seizoen 3 nog toegevoegd zal worden.