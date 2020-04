Zoals iedere week heeft Rockstar Games weer de nodige promoties geactiveerd in Grand Theft Auto Online. Allereerst zijn er wat gratis beloningen die je krijgt wanneer je uiterlijk 22 april inlogt. Als je dit doet ontvang je de White Graphic Smoking Jacket, evenals de Bravado Stylized en Annis JPN T-shirts.

Net als altijd ontvang je krijg je ook nu weer extra bonussen in diverse modi. Wanneer je Contact Mission voltooit, wordt je momenteel beloond met twee keer zoveel GTA$ en RP als normaal. Wil je liever driedubbele beloningen? Dan doe je er goed aan om de Keep the Pace modus te spelen.

Als we kijken naar de kortingen, dan zijn het deze keer vooral upgrades voor voertuigen die in het oog springen. Benny’s Original Motorworks geeft momenteel namelijk 70% korting bij het upgraden van diverse voertuigen. Deze hebben we hieronder op een rijtje gezet, net als de overige kortingen die nu gelden.

70% korting op upgrades voor deze voertuigen:

Bravado Banshee (900R)

Albany Buccaneer (Custom)

Vapid Chino (Custom)

Principe Diabolus (Custom)

Pfister Comet (Retro Custom)

Annis Elegy RH8 (Retro Custom)

Willard Faction (Custom/Custom Donk)

Pegassi FCR 1000 (Custom)

Progen Itali GTB (Custom)

Declasse Moonbeam (Custom)

Truffade Nero (Custom)

Albany Primo (Custom)

Declasse Sabre Turbo (Custom)

Vapid Slamvan (Custom)

Dewbauchee Specter (Custom)

Karin Sultan (RS)

Declasse Tornado (Custom)

Dundreary Virgo Classic (Custom)

Declasse Voodoo (Custom)

Overige kortingen: