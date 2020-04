In de lente van 2019 kwam Void Bastards uit voor de Xbox One en pc. Begin dit jaar lieten we al weten dat er een leeftijdsclassificatie van Pan European Game Information (PEGI) voor een PlayStation 4-versie opdook, wat dus suggereerde dat de shooter ook voor Sony’s console gaat verschijnen.

Inmiddels is er duidelijkheid, want via het Twitteraccount van de game is Void Bastards officieel aangekondigd voor de PlayStation 4 en Nintendo Switch. We hoeven niet lang meer op de release te wachten, want op 7 mei verschijnt de game voor de genoemde platformen. De aankondiging ging gepaard met een korte trailer en die kun je hieronder bekijken.

Void Bastards is een strategische first-person shooter. Blue Manchu, de studio die verantwoordelijk is voor de game, zegt bij de ontwikkeling inspiratie gehaald te hebben uit bekende shooters als BioShock en System Shock 2.

