De Zweedse ontwikkelaar Resolution is bekend van verschillende virtual reality-games. Zo werkte de studio onder andere aan Angry Birds VR: Isle of Pigs, een game die ook voor PlayStation VR verscheen. Inmiddels heeft Resolution Games weer een nieuwe VR-titel aangekondigd.

De game heet Blaston en in deze PvP multiplayergame vechten spelers het 1 tegen 1 uit in duels. Hierbij kunnen ze gebruikmaken van futuristische wapens. Volgens de ontwikkelaar is het in de game belangrijk om voortdurend in beweging te blijven en tegelijkertijd te proberen om je tegenstander uit te schakelen.

Hieronder kun je een eerste teaser trailer van Blaston bekijken. De game komt later dit jaar uit, maar het is nog niet bekend wanneer dit precies zal zijn. Blaston verschijnt voor PlayStation VR, Oculus Rift, Oculus Quest, HTC Vive en Windows Mixed Reality.