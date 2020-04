Terwijl we op dit moment steeds meer kunnen genieten van mooi, warm en zonnig weer, is het vanaf komende week ook mogelijk om virtueel juist de kou op te zoeken. Ontwikkelaar Arclight Creations en uitgever Klabater hebben namelijk aangekondigd dat hun game Help Will Come Tomorrow over enkele dagen uitkomt.

De game speelt zich af in 1917 in Rusland. Na een treinramp moet een groep passagiers zien te overleven in de koude en ruige wildernis van Siberië, totdat reddingswerkers ze in veiligheid kunnen brengen. Als speler moet je op zoek naar voorraden, een kamp bouwen en de mensen behoeden van gevaren die op de loer liggen.

Help Will Come Tomorrow verschijnt op 21 april voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. Bekijk hieronder een trailer van de game.