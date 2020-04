Dat de Final Fantasy VII Remake een goede game is, staat inmiddels zo wel wat buiten kijf. Of toch als het van de critici afhangt althans. Nu blijkt dat ook de fans zelf deze “nieuwe” Final Fantasy wel kunnen waarderen. De hype was groot en dat is te zien in de verkoopcijfers.

Als we mogen voortgaan op de cijfers van gamstat, wist de game namelijk op drie dagen al 2.3 miljoen spelers te vergaren. Final Fantasy VII Remake wordt hiermee de derde best verkochte PlayStation exclusive in de eerste drie dagen na de launch. Enkel toppers God of War met 2.4 miljoen en Spider-Man met 3 miljoen spelers deden het in hun eerste drie dagen namelijk beter.

Final Fantasy VII Remake is nu uit op de PS4 en is zeker de moeite. De exclusiviteit van deze titel blijft echter niet duren, want een pc-en Xbox One versie volgen hoogstwaarschijnlijk ergens in de toekomst.