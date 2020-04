TheGamingRevolution is de nickname van een anonieme persoon die regelmatig Call of Duty gerelateerd nieuws lekt. Vanwege de aard van deze bron dien je dit bericht dan ook als gerucht te classificeren. De man in kwestie heeft in het verleden echter al meermaals bewezen betrouwbaar te zijn, wat zijn woord weer iets geloofwaardiger maakt. Aan jullie om een oordeel te vellen.

Na het plotse verschijnen van Modern Warfare 2 remastered horen we vanuit allerlei hoeken fluisteren dat een remaster van het derde deel in de trilogie ook op het programma staat. TheGamingRevolution bevestigt deze geruchten… en voegt eraan toe dat de game zelfs al af is. Beide remasters zouden reeds sinds 2018 in de vriezer van Activision zitten, nadat hun release bemoeilijkt werd door een schietpartij in Dallas.

Wanneer kunnen we Modern Warfare 3 remastered dan precies verwachten? Daar heeft TheGamingRevolution geen sluitend antwoord op, al vermoedt hij dat het niet al te lang meer zal duren. Wel wist hij te vertellen dat de game – net als zijn voorganger – een maand lang exclusief op de PlayStation 4 zal verschijnen. Uitgevers en hun exclusiviteitsdeals… er zijn helaas nog zekerheden in de wereld.