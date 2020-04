DOOM Eternal is een roekeloze achtbaanrit die geen enkele FPS-fan onberoerd zal laten. De brutale actie en een verrassend diepgaand verhaal liggen aan de basis van dit sublieme knalfestijn, al mogen we vooral ook de karakteristiek opzwepende soundtrack van de game niet over het hoofd zien. Een soundtrack die eigenaars van de Collector’s Edition trouwens nog te goed hadden.

Belofte maakt schuld, zo beseft ook ontwikkelaar id Software. Als je de Collector’s Edition van de game aangeschaft hebt, kan je nu dus gratis de soundtrack downloaden. Wie de gewone editie van de game in zijn bezit heeft, hoeft echter niet te treuren. Het album zal in de loop van de komende weken ook op onder andere Spotify en iTunes belanden, zodat je het alsnog kan beluisteren.

The DOOM Eternal Original Game Soundtrack composed by Mick Gordon is now available to download for Collector’s Edition owners. The OST will hit Spotify, iTunes & more in the coming weeks. Stay tuned! pic.twitter.com/n4WQ1dgiVj

— id Software (@idSoftware) April 18, 2020