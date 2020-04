De aankondiging van een geremasterde versie van de originele Crysis kwam vorige week een beetje uit de lucht vallen. Toch kunnen we – en samen met ons erg veel gamers wereldwijd – niet wachten om opnieuw met die titel aan de slag te gaan. De graphics waren indertijd adembenemend, maar ook de onderliggende gameplay mocht er wezen. Dit beweert ook James Cooper, een ontwikkelaar die niet alleen Crysis op zijn palmares heeft staan, maar ook Uncharted 4: A Thief’s End.

Cooper weet dus duidelijk waarover hij spreekt. Op Twitter gaf hij onlangs aan dat hij het best spijtig vindt dat Crysis vooral in het geheugen blijft hangen omwille van het visuele aspect. De gameplay was volgens hem minstens even sterk. En diezelfde gameplay blijkt een enorme invloed uitgeoefend te hebben op die andere topgame uit zijn rijkelijk gevulde carrière, Uncharted 4: A Thief’s End. Dit zien we vooral terug in de mengeling tussen lineair spelverloop en semi-open wereld. Dixit Cooper:

Really excited to hear about Crysis Remastered, I have fond memories of working on the original console port. Its sandbox approach to gameplay later became hugely influential on my ‘wide-linear’ level design in Uncharted 4 and beyond. pic.twitter.com/SIzZe5cdn0

— James Cooper (@_James_Cooper) April 16, 2020