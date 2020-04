In een eerder bericht hadden we het er al even over, de ergernis van cross-play in Call of Duty: Warzone. Deze cross-play functionaliteit is niet console-only en mensen met een pc kunnen dus ook games met console-spelers joinen. Dat zorgt voor frustratie, want deze spelers nemen aimbots, wallhacks en andere ongein met zich mee wat roet in het eten gooit en speelplezier bederft van de serieuze gamers.

Infinity Ward kondigde dan wel vol ‘trots’ aan dat ze 70.000 cheaters hebben verbannen van Warzone, maar dit is slechts het topje van de ijsberg en geeft de ernst van het probleem weer. Reddit stroomt inmiddels ook vol met video’s van mensen die aangeven dat ze klaar zijn met de cheaters en dat ze daarom de cross-play functionaliteit uit gaan zetten.

Het is inmiddels een groot probleem geworden en het heeft de populariteit rondom cross-play flink ingedamd. Cross-play werkt immers nog maar op één manier goed voor iedereen en dat is console-only.