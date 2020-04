Nu we weten hoe de DualSense controller er voor de PlayStation 5 uit zal zien, is het tijd om de console zelf uit de doeken te gaan doen. Tot op heden is het niet duidelijk wanneer Sony van plan is om dat te gaan doen, maar mogelijk zal de onthulling in mei gaan plaatsvinden.

Volgens Niko Partners analist Daniel Ahmad, heeft het annuleren van de E3 voor verschuivingen op de kalender gezorgd. De eerste degelijke next-gen console/games showcase zal hierdoor eerder plaatsvinden dan aanvankelijk gepland. Of het hier om Sony gaat valt te betwijfelen, gezien die niet de intentie had naar de E3 te gaan.

In navolging van dat bericht meldt VideoGameChronicle nu dat zij van iemand hebben vernomen – die bekend is met de plannen van Sony – dat de PlayStation 5 onthulling in mei zal plaatsvinden. Hierbij geldt wel dat het coronavirus invloed op de planning uit kan oefenen, dus helemaal zeker is het niet.

Microsoft zal in mei een evenement organiseren voor de Xbox Series X en nadien nog een rond de E3. Sony kan dan haast niet achterblijven, dus ergens moeten ze wel tussen nu en een week of acht, anders krijgt Microsoft te veel vrij baan en gaan ze echt voorlopen.