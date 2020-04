Het ene evenement na het andere evenement wordt geannuleerd vanwege het coronavirus. De E3 zal dit jaar niet plaatsvinden en vorige week werd ook duidelijk dat de gamescom 2020 niet langer mogelijk is, waardoor er een online evenement opgetuigd zal worden. Nu valt het volgende evenement ten prooi aan het virus, de San Diego Comic-Con.

Voor het eerst in 50 jaar zal de bekendste editie van de Comic-Con niet plaatsvinden, dit vanwege de aanhoudende zorgen en verspreiding van het virus in de Verenigde Staten. Gezien het evenement voor juli gepland stond was het slechts een kwestie van tijd totdat dit nieuws bekendgemaakt zou worden en dat is nu een feit.

Vooralsnog is er geen digitale variant aangekondigd, maar wel heeft de organisatie de intentie om een nieuwe editie in 2021 op te zetten. Hoewel de focus op de Comic-Con niet alleen op games ligt, is het toch jammer om ook dit evenement geannuleerd te zien worden, met name vanwege de interessante panels waar geregeld over games gesproken wordt.