Vorige week kondigde Crytek de remaster van de eerste Crysis aan en die game moet ergens later dit jaar in de zomer verschijnen. Deze remaster wordt samen met Saber Interactive gemaakt en de CEO van deze ontwikkelaar lijkt (onbedoeld?) te hinten naar meer Crysis content.

Op Twitter zegt Tim Willits dat ze snel meer over de remasters zullen gaan vertellen. Let hier op de term remasters, gezien dat meervoud is. Dat doet mensen op het web vermoeden dat de uitbreiding Warhead bij de game inbegrepen zit. Misschien een goed vermoeden, misschien vergezocht…

Maar als we terugkijken naar de officiële aankondiging van de Crysis remaster, dan staat er in het persbericht dat de game meerdere singleplayer campagnes zal hebben. Warhead is de enige losstaande Crysis content buiten de genummerde delen om, dus die content bij de remaster bijvoegen zou niet onlogisch zijn.

Binnenkort zal Crytek meer over de remaster bekend gaan maken en zodra we wat horen lees je het hier.