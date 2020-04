Call of Duty: Warzone heeft sinds de release de nodige aanpassingen gezien, maar dat was vooral op het aantal spelers en de gameplay gericht. We kunnen echter een kant op gaan waarbij het verhaal een grotere rol in het geheel zal gaan spelen. Zo kent elk nieuw seizoen een introductievideo waarin wat van het verhaal aan de man gebracht wordt, maar verder zien we daar weinig van terug in het seizoen zelf, alsook Warzone.

Dat kan in de toekomst echter gaan veranderen, want de narrative director van Infinity Ward, Taylor Kurosaki, heeft aangegeven dat ze het verhaal omtrent de verschillende personages voort zullen blijven zetten door de seizoenen heen. Dit om de spelers een diepere kijk op het universum te geven. Kurosaki stipt ook aan dat Infinity Ward veel gesproken heeft over een verhaal in Warzone, iets wat zijn voorkeur geniet.

“We’ve talked a lot in the past about whether games like Fortnite have a narrative. I would say yes, absolutely. I’d say Warzone does as well. But for me, it’s in a genre and a tone that I greatly prefer.”

Dat is niet het enige, ook werkt de ontwikkelaar aan plannen om evenementen in Warzone te laten plaatsvinden, zoals dat ook in Fortnite gebeurt. De gebeurtenissen die dan zouden kunnen plaatsvinden zullen binnen de context van het Modern Warfare universum zijn, zodat het allemaal logisch en passend aanvoelt.