Naar verwachting komt Ubisoft tegen het einde van dit jaar met een nieuw deel in de Assassin’s Creed franchise. Over dit nieuwe deel gaan al langere tijd geruchten, waaronder dat de game zich in Scandinavië zal afspelen met als achtergrond Vikingen.

Afgelopen weekend konden we melden dat de onthulling van de nieuwe Assassin’s Creed op korte termijn plaats zal vinden en nu doet een Franse YouTuber er nog een schepje bovenop. YouTuber j0nathan claimt inside-info te hebben en dat hebben we op een rijtje gezet.

Deze nieuwe game draait om Vikingen

De subtitel zal niet ‘Kingdom’ of ‘Ragnarok’ zijn

De Hidden Blade en het schild keren terug

Het hoofdpersonage is een vrouw, maar spelers kunnen voor een man kiezen

Scandinavië is niet het enige gebied in de game

De game kent nog meer RPG-elementen dan Assassin’s Creed: Odyssey

De game kent geen coöperatieve functies

De release staat voor eind dit jaar gepland

De officiële onthulling volgt eind deze maand/begin mei

Of het klopt is niet te verifiëren, dus neem het met een korrel zout. Opvallend is overigens wel dat onlangs Achievements voor de game lekte via 4Chan, dit inclusief screenshots. Ook daarvan valt de betrouwbaarheid in twijfel te trekken, maar als je meer wilt weten kan je hier terecht.

Uit dat lek kunnen we opmaken dat de nieuwste Assassin’s Creed de subtitel ‘Valhalla’ krijgt, wat aansluit bij eerdere geruchten dat de subtitel niet Kingdom of Ragnarok zal zijn. Iets wat deze YouTuber ook weer aanhaalt. Met een mogelijke aankondiging over een paar weken zullen we hopelijk snel meer te weten komen.