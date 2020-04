Volgende maand kan je aan de slag met Minecraft Dungeons en deze game kan je ook online spelen. Vaak maken online modi gebruik van matchmaking, maar dat zal in deze titel niet het geval zijn.

Mojang heeft op de officiële Minecraft-website laten weten dat Minecraft Dungeons gemaakt is om met je vrienden/vriendinnen te spelen. Daarom zal er geen gebruik worden gemaakt van online matchmaking met vreemden. Wel is het mogelijk om de game met vrienden/vriendinnen online te spelen, alsook samen op de bank.

Tevens wordt aangegeven dat er op het moment nog geen cros-platform-play ondersteuning is. Het is de bedoeling dat daar in de toekomst verandering in komt.

Minecraft Dungeons is vanaf 26 mei verkrijgbaar.