God of War heeft een aantal optionele bazen die heel erg sterk zijn, maar Sigrun is de baas der bazen. Om deze Valkyrie te verslaan moet je al aardig wat upgrades op zak hebben, want het gevecht is moeilijk. Het lijkt dus een onmogelijke taak om Sigrun te verslaan zonder enige upgrade. Toch is dit iemand gelukt.

Degene die deze moeilijke taak op zich heeft genomen is GBG. In de onderstaande video kan je zien dat hij na vier uur en vijfendertig minuten lang proberen eindelijk aan zijn gevecht begint die voor de zege zorgt. Het is indrukwekkend om te zien hoe de gamer aanvallen ontwijkt. Elke rake slag van Kratos zorgt ook maar voor een klein beetje schade, maar uiteindelijk wordt zijn geduld beloond.