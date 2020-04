Gamen kan zowel een individuele ervaring, als een ervaring met vrienden of familie zijn. Het medium kent namelijk zoveel verschillende genres en zoveel verschillende modi die erop gericht zijn sociale contacten tussen mensen te versterken. Soms zijn je vrienden echter niet online, of sommige mensen hebben nu eenmaal geen vrienden om mee te gamen.

Om die eenzame momenten wat draaglijker te maken, heeft Sony echter een mogelijke oplossing. Volgens een recent patent zouden er misschien plannen zijn om een robot te ontwikkelen die je gezelschap houdt tijdens het gamen.

Het patent zelf omschrijft een situatie waarin een autonome robot samen met de gamer gezellig op de bank zit terwijl er een potje gegamed wordt. De robot zou dan bovendien kunnen meespelen in de game zelf als virtuele tegenstander of als teammaat. Hierbij zou de robot de gevoelens van de speler kunnen lezen en hier op in kunnen spelen.

Heb je je zoveelste potje verloren en voel je de rage al komen? Je robotvriend is er om je te steunen! Heb je eindelijk die felbegeerde platinum Trophy weten te bemachtigen? Je robotvriend is er om mee te vieren! Het patent omschrijft het als volgt:

“It is expected that the user’s affinity with the robot is increased and motivation for playing a game is enhanced by the robot viewing the game play next to the user and being pleased or sad together with the user. Further, regarding not only the game but also a movie, a television program, or the like, it is expected that the user may enjoy content mere by viewing the content with the robot as compared to the case of viewing it alone.”