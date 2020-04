System Shock 3 is al even in ontwikkeling en eerder dit jaar werd via een medewerker gelekt dat het project zo goed als stillag. Ook zou het team niet langer bij OtherSide werken en daarbij komt nog dat de sociale kanalen van de ontwikkelaar al geruime tijd stil zijn. Op basis van LinkedIn profielen zijn momenteel vier mensen bij OtherSide in dienst, maar het project lijkt niet helemaal stil te staan.

De vice president van marketing & business development, Walter Somol, heeft nu een update gegeven en laat weten dat de studio nog steeds bestaat. Momenteel werken de medewerkers vanuit huis vanwege het coronavirus. Waar ze precies aan werken is niet helemaal duidelijk, volgens Somol gaat het om een nieuw project waar hij nu nog niets over kan zeggen – maar of dat System Shock 3 betreft is onzeker.

Het goede nieuws is dus dat de studio nog actief is, het slechte nieuws is dat er niet specifiek over System Shock 3 gesproken wordt. Het is dus even de vraag wat daarmee gaat gebeuren, maar dat OtherSide nog bestaat is in ieder geval een goed uitgangspunt. Hopelijk weet de studio er weer een beetje bovenop te komen, zodat het werk aan de titel hervat kan worden.