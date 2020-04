Het komt vaker voor dat kledingmerken hun inspiratie bij games vandaan halen en in sommige gevallen zelfs een samenwerking aangaan. Dit heeft het merk Acronym gedaan, die een jas heeft gemaakt gebaseerd op Death Stranding.

Voordat je gelijk naar de website van het merk gaat voor een bestelling, we kunnen de verwachtingen temperen. Het gaat om de jas met de benaming ‘J1A-GT’ die een verkoopprijs kent van maar liefst € 1752,-. Nogal dure jas dus.

Maar wat deze jas uniek maakt is dat het ‘Timefall proof technology’ bevat, oftewel het is waterdicht. Of de jas ook tegen andere substanties kan is niet helemaal duidelijk en de verkoopprijs vraagt ook niet bepaald om een test.