De DualSense controller is dé nieuwe controller die we bij de PlayStation 5 zullen krijgen en het ziet er naar uit dat het een wereld van verschil oplevert. De nieuwe features die de controller kent stemt veel ontwikkelaars erg positief en sommige partijen kijken ook al naar het gebruik ervan.

Dat beperkt zich niet alleen tot de meer geavanceerde vibratiefuncties, ook de microfoon en speaker bieden opties. Supermassive Games, bekend van Until Dawn en The Dark Pictures Anthology, is al aan het nadenken over creatieve concepten.

Dat zegt Pete Samuels van de ontwikkelaar in gesprek met GameReactor. Hij stelt dat ze intern discussies hebben over welke dingen ze zoal zouden kunnen doen. Het resultaat kan zijn dat hun toekomstige games dus op een meer creatieve manier van de controller gebruik zullen maken.

Momenteel werken ze aan Little Hope, de volgende game in The Dark Pictures Anthology. Die game verschijnt deze zomer, dus wellicht dat de derde game in deze reeks – die ongetwijfeld voor de PlayStation 5 uitkomt – op een meer innovatieve manier van de controller gebruik zal gaan maken.

“The voice controls that we did before were VR so it was first-person, so it made a lot of sense to actually make your choices [using your voice] because it was you in the game – in the third-person perspective it perhaps makes less sense. But we’re already having some discussions […] about some things we might do, some things that we might incorporate into the game having seen the announcement [of the DualSense].”