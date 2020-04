We zijn inmiddels een jaartje verder en we hebben nog steeds niet veel nieuws gehoord over WiLD, een PlayStation exclusive die al in 2014 werd aangekondigd, maar nog steeds niet zijn weg heeft gevonden naar de winkelrekken. De game is nu echter enigszins opnieuw wakker geworden, want de officiële site van ontwikkelaar Wild Sheep Studio kreeg onlangs een update in de vorm van enkele nieuwe stukken artwork van de game.

Meer info over deze titel wordt jammer genoeg nog steeds niet gegeven, maar de studio blijft actief. Bovendien geeft de studio zelfs aan dat ze nieuwe werkkrachten zoeken om te helpen met hun project. Voor zover we weten is WiLD nog steeds in ontwikkeling voor de PS4, maar een eventuele PS5-versie zou hoogstwaarschijnlijk niemand verbazen, gezien de volgende generatie consoles bijna onder ons is.

De nieuwe beelden kan je hieronder bekijken.