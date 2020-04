Je hebt het misschien al gemerkt en je hebt er misschien zelfs al van geprofiteerd, maar momenteel zijn er verschillende voorjaarsaanbiedingen actief in de PlayStation Store. Talloze games krijgen mooie kortingen en één van die titels is het recent verschenen Hunt: Showdown.

Deze unieke variant op het welbekende Battle Royale genre wist initieel goed te scoren, zo ook in onze review. De ontwikkelaars willen dan ook erg graag dat we gebruik maken van de sale die momenteel gaande is. Om ons er zeker op te wijzen dat Hunt: Showdown momenteel goedkoper is in de Store, werd zelfs een nieuwe, beknopte trailer online gezet.

De trailer zelf geeft enkele gameplay beelden en weet ons dus ook te zeggen dat de game en sommige uitbreidingen momenteel minder geld uit onze portefeuilles zullen vragen. Concreet kan je de game nu voor € 27,99 aanschaffen via de PlayStation Store, in plaats van de gebruikelijke € 39,99.