Wie dit jaar überhaupt nog rekent op evenementen is wel heel hoopvol, de één na de ander wordt namelijk geannuleerd en anders zeggen standhouders zelf wel af. Hetzelfde geldt nu ook voor de Brazil Game Show, die pas in oktober plaats zal vinden, maar Sony PlayStation geeft nu al aan niet aanwezig te zullen zijn op de beurs.

Dat zorgt ook meteen voor enig argwaan omtrent de Paris Games Week, in de week van 23 oktober. Sony heeft hier ooit een persconferentie gehouden en met het niet doorgaan van de E3 en gamescom was er enige hoop dat zij eind oktober hier wel aanwezig zullen zijn. Het lijkt er nu op dat Sony het zekere voor het onzekere neemt omtrent het coronavirus en alles via een livestream zal gaan doen.