Desperados III is al geruime tijd in ontwikkeling voor onder andere de PlayStation 4 en vandaag heeft THQ Nordiq de releasedatum aangekondigd. Desperados III is vanaf 16 juni verkrijgbaar voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Met deze aankondiging zou het nu ook mogelijk moeten zijn om de game te reserveren bij de lokale retailer.

Samen met deze aankondiging laat men ook nog één van de personages zien: John Cooper. Hij heeft een eigen trailer gekregen en die check je hieronder. Als je meer wilt weten over Desperados III kan je bij onze preview terecht. Hieronder ook nog even de key features op een rijtje.