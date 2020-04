Ubisoft is natuurlijk bekend als ontwikkelaar en uitgever van games, maar ze gaan nu ook films maken. Het Franse bedrijf heeft tegenover The Hollywood Reporter aangegeven dat ze met hun volgende filmproject een esports-team gaan volgen dat bestaat uit zestigplussers.

Ubisoft is op dit idee gekomen na het lezen van een artikel in de Wall Street Journal dat ging over het Counter Strike-team ‘Silver Snipers’. Het jongste teamlid is de 65-jarige Wanja Godange, die de alias “Knitting Knight” heeft. Er zijn in totaal vijf personen die de Silver Snipers vormen en ze hebben tezamen bijna 4.000 uur in de game zitten. Ze zijn ook goed, want het winstpercentage is 47.8%.

De film heeft nog geen naam, maar wat wel bekend is, is dat Abby Kohn en Marc Silverstein hun medewerking zullen verlenen. Zij hebben samen de comedyfilm I Feel Pretty gemaakt met Amy Schumer in de hoofdrol. De Senior vice president en hoofd van Ubisoft Film and Television, Jason Altman, en director of film development bij Ubisoft, Margaret Boykin, produceren de film.