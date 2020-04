Vorige week verscheen firmware 7.50 voor de PlayStation 4 en in de changelog was te zien dat deze update niet veel deed. De performance en stabiliteit zouden na het updaten beter moeten zijn, maar dat ging niet voor iedereen op. Nu blijkt achteraf dat er nog een ander punt is aangepakt.

Al lange tijd was de videospeler in de browser van de console niet optimaal. De beeldkwaliteit van de video’s was namelijk vaak ondermaats. Dat is nu ook aangepakt met de laatste firmware update, waardoor video’s weer in een goede kwaliteit te bekijken zijn op de console.

Nu is de browser op de PlayStation 4 niet het meest gebruikte programma, maar mocht jij deze browser in gebruik hebben dan is het wellicht fijn om te weten dat de videokwaliteit nu gewoon normaal is.