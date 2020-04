Er is weer een nieuwe update voor Red Dead Online toegepast in de game en dat komt zoals gebruikelijk met het een en ander aan kortingen, bonussen en meer. Als je de Moonshiner Sell, Bootlegger en verhaalmissies speelt, dan krijg je 50% extra Role XP voor de gedane activiteiten.

Ook de Traders profiteren van een boost, zij krijgen 50% extra Role XP voor het voltooien van alle Trader Sell, Resupply en Free Roam missies/events. De Featured Series deze week is een variant op de Name Your Weapon die komt met een nieuwe kaart in het Wapiti reservaat.

Dan wat betreft de kortingen. De Bootleggers kunnen gebruikmaken van korting op uitbreidingen voor de bars en bands. Hieronder de details op een rijtje.

All Saddles – 60% korting

All Stable Slots – 30% korting

All Role Belt Buckles, Glasses, Eyepatches, Rings, and Gloves – 40% korting

Moonshine Bar, Band Expansion and all Cosmetic Upgrades for Moonshine Property – 30% korting

All Coats – 30% korting

In de catalogus van Wheeler, Rawson & Co. kun je een selectie van kleding vinden die beschikbaar is tot 27 april. Het gaat om de volgende items: