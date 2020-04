Het ziet er naar uit dat de mensen bij Sumo Digital niet vies zijn om hard te werken. De ontwikkelaar heeft laten weten dat zij op het moment bezig zijn met maar liefst 21 verschillende projecten.

Sumo Digital bestaat dan wel uit acht verschillende teams, het is toch erg indrukwekkend dat zij samen met zoveel games bezig zijn. Een aantal van deze projecten worden ook in samenwerking gemaakt met bijvoorbeeld SEGA, 2K en Sony XDev. Zo is The Chinese Room – bekend van Everybody’s Gone to the Rapture – bezig met een geheel nieuw IP, waarschijnlijk voor de PlayStation 5.

De volledige lijst van waar elk team van Sumo Digital mee bezig is kan je hieronder vinden.