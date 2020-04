Het is al een tijdje bekend dat de eerste uitbreiding voor Dragon Ball Z: Kakarot eraan zit te komen, maar het was nog wachten op een releasedatum. Deze is nu door Bandai Namco gegeven. “A New Power Awakens – Part 1” zal op 28 april te vinden zijn in de PlayStation Store.

Met de extra content kom je tegenover Beerus te staan en het is mogelijk om de transformaties Super Saiyan God Vegeta en Super Saiyan God Goku te ontgrendelen. Deze kan je ook weer gebruiken in het hoofdverhaal. De officiële beschrijving van de eerste uitbreiding voor Dragon Ball Z: Kakarot is als volgt:

In this first piece of additional content, players will be able to unlock Super Saiyan God Vegeta and Super Saiyan God Goku transformations, to use throughout the main story!

As Beerus makes his appearance, Vegeta and Goku will fight alongside to defeat him in this boss battle episode. Set at Level 250, Beerus will be an opponent to be reckoned with, especially since players won’t be able to use the full range of their items to defeat him. “Beerus is so strong, my clear rate for this battle is 1 out of 10!” said Hara Ryousuke, producer of the game.