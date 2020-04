Mocht je door de quarantaine volgende maand nog steeds veel binnenzitten, dan is gamen altijd een mooie manier om met elkaar in contact te blijven. Dat kan in mei ook door te gaan golfen.

Volgende maand komt namelijk het minigolfspel ‘Golf With Your Friends’, wat al veel bekendheid heeft gekregen door de early access op pc, ook naar de PlayStation 4. Vanaf 19 mei is het te downloaden voor een zacht prijsje van €19,99.