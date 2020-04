Vandaag de dag hoef je eigenlijk niet meer echt sportief te zijn om van een bepaalde sport te kunnen genieten. Noem immers een sport en de kans is groot dat er wel ergens een virtuele simulator voor bestaat. Jaarlijks worden we gebombardeerd met voetbalsimulators, basketbalgames en nog veel meer, maar aan de andere kant zijn er ook enkele sporten die door de tijd heen wat meer onder de radar hebben gevlogen als het op games aankomt: bijvoorbeeld het boksen. Daar komt binnenkort echter verandering in, want eSports Boxing Club is in de virtuele ring gestapt.

De Britse indie studio Steel City Interactive staat bij deze titel aan het roer en de ontwikkelaar is alvast enthousiast over hun game. eSports Boxing Club biedt ons immers een volwaardige carrière modus, met bovendien een uitgebreide lijst aan bekende namen in de bokswereld. Een precieze releasedatum is momenteel nog niet bekend, maar we mogen eSports Boxing Club binnenkort verwachten op de PS4, Xbox One en pc.