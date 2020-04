Bij het behalen van een Trophy op de PlayStation 4 wordt er altijd automatisch een screenshot gemaakt. Een geinige extra die voor velen waarschijnlijk niet heel bijzonder is. Voor de Trophyjagers is het echter een interessante feature als een soort bibliotheek van prestaties. Maar het gros van dergelijke screenshots ziet er niet uit.

Het komt meer dan eens voor dat je een Trophy haalt en dat die ‘plingt’ net na het aflopen van een scène of als je in een laadscherm zit. Het resultaat is een zwart screenshot of als het in-game is, blurry of onduidelijk. Weinig aan te doen zou je denken, maar dat is niet helemaal waar.

Er blijkt namelijk een functie in de PlayStation 4 te zitten waarmee ontwikkelaars lelijke shots kunnen omzeilen. De PlayStation 4 kent een ‘screenshots cache’ waarmee ontwikkelaars games een screenshot kunnen laten capturen voor gebruik, enkele tellen voor het unlocken van de Trophy. Zodra die dan plingt, wordt de duiding ervan op het eerder genomen screenshot geplakt.

Het resultaat van deze techniek is dat je screenshots krijgt die er mooi uitzien met daarbij de weergave van de behaalde Trophy. Games die dit gebruiken zijn onder andere Days Gone en Spider-Man, wat verklaart waarom een gedeelte van de screenshots er erg goed uitzien.

Eric Jensen, open wereld designer van Days Gone, heeft meer toelichting op deze feature gegeven in gesprek met The Broken Road. Ook hoopt hij dat de PlayStation 5 deze functie blijft behouden en meer geavanceerd maakt. Dat lijkt een logische stap vooruit te zijn, gezien de DualSense over een ‘Create’ knop beschikt.