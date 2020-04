Bijna precies een jaar geleden werd de asymmetrische multiplayergame Predator: Hunting Grounds aangekondigd. De game, die wat weg heeft van Evolve, maar dan in de bekende ‘Predator’-stijl, komt eind deze week voor de PlayStation 4 uit.

Ook al is het kort voor de release, de game is vanaf nu te pre-orderen via de PlayStation Store. Er zijn twee varianten beschikbaar: de normale game voor € 39,99 en de Digital Deluxe editie voor € 59,99.

Charles Brungardt van ontwikkelaar Illfonic laat ook weten dat er plannen zijn om de game voor lange tijd na de release te ondersteunen met content. De roadmap hiervan is al bekend binnen het bedrijf, maar zal pas op een later moment worden gedeeld.

De eerste update van velen – die overigens gratis zal zijn – mogen we al over iets meer dan een maand verwachten. Hieronder de launchtrailer van Predator: Hunting Grounds.