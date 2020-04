Als je momenteel thuis vastzit en je afvraagt wat je nog kan doen om jezelf niet te hoeven vervelen, heeft Ubisoft nu een mooie oplossing voor je. Misschien is The Division 2 wel de inhoud die de leegte van je dag kan opvullen.

Vanaf nu is het mogelijk om in de PlayStation Store een demo van de game te downloaden. Dit is in principe de volledige game, die je ofwel tot level 8, of in totaal 8 uur kan spelen: net wat je het eerst bereikt. Als je na het spelen van de demoversie overstag gaat en de game (die nu slechts € 9,99 kost!) wilt aanschaffen, dan blijft je behaalde progressie behouden.

Bezit je daarnaast ook Rainbow Six Siege? Dan kun je door het spelen van de demoversie (of de gewone game) ook nog eens de unieke Ela The Division 2 Set vrijspelen. Deze set bestaat uit een Division Agent uniform, headgear en Division horloge-charm voor Ela (Operator in Rainbow Six Siege), inclusief een Division wapenskin voor de Scorpion EVO 3 A1.

Spelers van The Division 2 ontvangen als beloning de Impromptu wapenskin voor hun karakter.