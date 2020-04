Onlangs wisten we nog te vertellen dat de Final Fantasy VII Remake een ware bestseller is op de PS4, gezien gamstat wist te melden dat er 2.3 miljoen spelers werden gevonden tijdens de eerste drie dagen na de release. In een persbericht doet Square Enix daar echter nog een schepje bovenop.

De verscheepte en digitale exemplaren zouden in die periode namelijk samen goed zijn voor meer dan 3.5 miljoen in plaats van 2.3 miljoen exemplaren. Gezien de huidige situatie liggen vooral de digitale verkopen enorm hoog en volgens Square Enix blijven de nummers maar stijgen. Final Fantasy VII blijft duidelijk geliefd bij de fans en dit is dus alleszins een prestatie om ‘u’ tegen te zeggen.

