Infinity Ward heeft weer een nieuwe playlist update doorgevoerd in Call of Duty: Modern Warfare en die komt met een nieuwe set-up: ‘Cabin Fever 24/7’. Deze keuze in het menu beslaat een select aantal maps die continu geroteerd worden: Shipment, Rust, Shoot House, Hackney Yard en Hideout.

De modus Drop Zone is weer uit de game gehaald en daarvoor keert Cranked terug en verder zijn de volgende playlists nog weggehaald: Stir Crazy en Realism Ground War. Ook is de map Aniyah Palace uit Ground War weggehaald.

In Warzone zien we geen veranderingen deze week, maar dat kan natuurlijk nog komen. Infinity Ward past met vrij hoge regelmaat de speelmodi aan en bij grote wijzigingen laten we het weten.