Gran Turismo Sport heeft vanmorgen update 1.57 ontvangen en hoewel deze update niet heel groot is, brengt het wel een nieuwe auto naar de racegame. Het gaat om de Toyota GR Supra RZ ’20 (N300) en dat is het nieuwste model dat in 2019 werd aangekondigd.

Wat deze auto bijzonder maakt is dat deze niet alleen ontworpen is met autosport in gedachte, maar ook met het idee voor een competitie in Gran Turismo Sport. Deze auto zal dus gebruikt gaan worden tijdens de Gran Turismo Championships.

Online gaat het kampioenschap gewoon door, maar de daadwerkelijke events staan momenteel even op pauze vanwege het coronavirus. Begin dit jaar vond een editie in Australië plaats en de volgende was gepland tijdens de 24 uur van de Nürburgring, maar die race is uitgesteld.