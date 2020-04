Naar verwachting komt Treyarch dit jaar met het nieuwe Call of Duty-deel en er gaan al geruime tijd geruchten dat de setting Vietnam is. Dit werd vorig jaar al geopperd en in een recente video heeft TheGamingRevolution dit nogmaals weten te benadrukken. Deze YouTuber heeft wat informatie tot zijn beschikking en hij stelt dat het nieuwe deel geen Black Ops in de titel zal hebben, wel speelt het zich in hetzelfde universum af met Vietnam als achtergrond.

Naar aanleiding hiervan heeft iemand op Twitter aan Jason Schreier (voormalig Kotaku, nu Bloomberg) gevraagd of hij wat meer wist. De bekende journalist is niet heel erg thuis in de Call of Duty franchise, maar wel beaamt hij dat hij soortgelijke dingen gehoord heeft. Althans, dat het in Vietnam gesitueerd is, waarbij hij veronderstelt dat het in het Black Ops-universum thuishoort, maar helemaal zeker over dat laatste is hij niet.

Waar het op neerkomt is dat een oud gerucht nu een tweede leven krijgt op basis van twee aparte personen die allebei gehoord hebben dat Vietnam de setting is. Gezien de Call of Duty franchise de geschiedenis van zichzelf (met WWII en Modern Warfare) aan het herhalen is, lijkt Vietnam een valide setting te zijn.

Als de game dit najaar moet verschijnen, dan is de kans groot dat we in de loop van mei of juni meer gaan horen.