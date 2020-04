Liefhebbers van first-person shooters van weleer houden waarschijnlijk al een tijdje Ion Fury – die eerst als Ion Maiden door het leven ging – in de gaten. Vandaag daarover goed nieuws: Het zal niet heel lang meer duren voordat de game uitkomt, want de consoleversie heeft de gouden status behaald.

Ion Fury kwam vorig jaar al uit voor de pc en de game werd positief ontvangen. De FPS gaat terug in de tijd en schotelt je een retro shooter met razendsnelle actie voor. De consoleversie van Ion Fury is dus helemaal klaar, maar het is nog niet bekend wanneer de game precies uitkomt.

Heb je geen idee wat Ion Fury is, dan kan je onder dit bericht de lanceringstrailer van de pc-versie bekijken.