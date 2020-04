De remakes van de Crash Bandicoot games hebben Activision geen windeieren gelegd. Daarom hebben ze natuurlijk ook Crash Team Racing van een remake voorzien en het ziet er naar uit dat we in de toekomst meer van dit personage gaan zien. Dat niet in nog meer remakes of remasters, maar in de vorm van een geheel nieuw deel.

Althans, dat is als we Twitteraar Guru van Critical Hits mogen geloven. Hij laat op Twitter weten dat er een gloednieuwe game in ontwikkeling is en dat al voor drie jaar. Deze game zal binnenkort aangekondigd worden in combinatie met PlayStation 5 advertenties. Hierbij zou het gaan om een tijdelijke exclusive voor het platform van Sony.

Gezien tijdelijke exclusiviteit ook op de N. Sane Trilogy van toepassing was, klinkt het logisch om dat voort te zetten. Ook omdat het van oorsprong een PlayStation mascotte is. Dit impliceert bovendien dat de PlayStation 5 onthulling echt aanstaande is en mocht dit alles kloppen, wellicht dat we bij die onthulling dan ook een Crash Bandicoot aankondiging krijgen.

Verder sluit dit aan op berichten van twee jaar terug, waarbij werd aangegeven dat de franchise terug zou komen en dat er een vijfjarenplan voor was opgesteld. Hieronder zou een nieuwe game vallen. Ook hintte een Sony advertentie eerder dit jaar naar een nieuwe game, gezien daarop een volledig nieuwe render van het personage gebruikt werd.

Erg veel toevalligheden als je het ons vraagt, maar neem het voor nu nog even met een korrel zout.